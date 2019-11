Planète sciences : une histoire de l'atome

Mais comment est faite la matière qui nous entoure ? Certains disent qu'elle serait essentiellement constituée de vide : ça parait impossible , mais ça n'et pas tout à fait faux : pour en savoir plus ,nous rencontrons Michel Simon , un ancien cadre de Framatome qui va nous parler de l'atome et de son histoire.

L'énergie de l'atome est considérable et présent le gros avantage de permettre la fabrication d'électricité sans émission de gaz à effet de serre ; près des trois quarts de l'électricité Francaise sont actuellement produits par des centrales nucléaires .