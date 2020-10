Plant My Forest - Paul Grisel

Plant My Forest est une interface qui met en lien des internautes - entreprises ou particuliers - avec l'ONG WeForest qui travaille à la reforestation dans le monde. Paul et Augustin Grisel, deux frères de la région rouennaise, ont conçu ensemble le site Plant My Forest pour repeupler les forêts de Zambie et de Tanzanie. Planter des arbres en choisissant leur nom sur plantmyforest.com !