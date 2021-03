Plateforme Jonas : lutter ensemble contre la pédocriminalité

L'association Jonas, qui vient de lancer une plateforme du même nom, a pour but de mettre en commun des ressources faire avancer la sensibilisation et la prévention contre la pédocriminalité. Cette plateforme a aujourd'hui pour but de collecter des articles documentés sur le phénomène de pédocriminaité, dans la culture, dans la musique, en psychologie et du point du vue des victimes. L'idée étant que tous sont concernés et il est primordial de rendre ces informations accessibles pour que le plus grand nombre soit averti.

L'association recherche activement des contributeurs pour explorer tous les sujets qui nécessitent encore des recherches. Dans un second temps la palteforme Jonas a pour ambition de mettre en place des otuils de prévention et de sensibilisation contre la pédocriminalité.