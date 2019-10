Plus de 30 000 comptes Nickel ouverts en Bourgogne-Franche-Comté

Plus d'un million de clients à l'échelle nationale.

Auprès des buralistes partenaires de la région, ils ont ouvert en quelques minutes leur compte Nickel.

Un service de tenue de compte, sans conditions de revenus, sans possibilité de découvert ou de crédit, pour 20 euros par an, ouvert à tous.

Et en particulier à ceux et celles qui veulent retrouver une "dignité bancaire".