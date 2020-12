Plusieurs initiatives publiques et privées pour aider les petits commerces

Afin de relancer la consommation pour contrer la crise économique qui s’annonce, les collectivités publiques rivalisent d’idées et d’initiatives pour venir en aide aux différents secteurs touchés par la crise. Nous allons nous pencher sur une initiative du département de la Mayenne en faveur du secteur hôtelier.



Quand une usine de chaussons décide de fabriquer des protections hygiéniques durable pour pérenniser des emplois… C’est une manière de s’adapter à la crise économique pour une entreprise de la Sarthe que nous découvrirons tout à l’heure.



Et enfin une dernière initiative pour venir en aide aux commerçants… Le mois de décembre est marqué habituellement par les marchés de Noël. Des marchés qui n’auront pas lieu cette année. Une jeune vendéenne a créé un marché de Noël virtuel 100% vendéen



3500 emplois détruits dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est le bilan que dresse l'Observatoire de l'ESS dans les Pays de la Loire. Elles ont beaucoup souffert du premier confinement, comme nous l’expliquera Karine Feries-Dupont, responsable de l'Observatoire régional de l'ESS.



Et enfin, les catholiques sont entrés dans la période de l’Avent. Une période de préparation à la fête de Noël. Nous reviendrons sur le sens de cette attente.