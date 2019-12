PM, notre artiste des rues de Rennes 3/3

ni à nous raconter sa vie, son quotiden, ses espérances ou à nous partager sa vision du monde : " c'est une société de paraître, c'est pas le coeur qui parle" .

Car oui, méfiez vous, PM a plus d'un tour dans son sac! Orateur, président, anarchiste, artiste, chanteur, joueur de clarinette: il n'a pas fini de nous étonner. On aurait bien passer encore un peu plus de temps à ses côtés, mais la série sur Pierre-Marie arrive finalement à sa fin... en tout cas sur les ondes! Lui vous attend sur la place Sainte Anne du centre-ville de Rennes. :-)