Pour cette émission format ‘grand invité’, Olivia Sarton apporte un éclairage interpellant sur la réalité de la procréation médicalement assistée (PMA). D’un palliatif à l’infertilité à l’assouvissement du désir d’enfant, les techniques de procréation artificielles font de plus en plus l’objet d’un véritable marché où

l’humain est à la fois le consommateur et le produit. Olivia Sarton est juriste et directrice scientifique de l’association française Juristes pour l’Enfance. Paru

aux éditions Téqui en 2020, son livre “PMA : ce qu’on ne vous dit pas” aborde sans détours mais avec précision certaines facettes moins connues de la PMA, comme ses risques pour la santé des femmes et des enfants, et la marchandisation croissante de la procréation.