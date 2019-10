PMA : Et si c'était la fin d'un Monde ?

Et si c'était la fin d'un Monde? Tel est le titre du livre de Loup BESMOND de SENNEVILLE/ Journaliste à La CROIX et chef de rubrique Bioéthique et du philosophe Martin STEFFENS aux éditions BAYARD.

La Loi Bioéthique de 2020 qui prévoit l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est un enjeu politique mais aussi éthique.

Invités:

- Loup BESMOND de SENNEVILLE/ Journaliste à La CROIX

- Clémence MARINO-PHILIPPE/ Avocate au Barreau d'AVIGNON.