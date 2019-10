PMA sans père: plus de 400 angevins ont manifesté contre à Paris

600 000 ? 75 500 ? 45 000 ? Combien de personnes ont manifesté contre la PMA sans père? Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient plus de 400 angevins à avoir fait le déplacement dimanche.

Répondant à l’appel du collectif Marchons enfants, réunissant une vingtaine d’associations dont la Manif pour tous, les AFC et Alliance Vita, des milliers de personnes ont battus le pavé dimanche à Paris pour dire non à la PMA sans père, ainsi qu’à la GPA dont ils craignent la légalisation future. Parmi eux, 400 angevins, répartis dans les 5 cars affrétés depuis Saumur, Cholet, Angers ou le Lion d’Angers mais c'était sans compter sur tous ceux qui sont venus par leurs propres moyens. Chloé Starke, habitant Savennières (49), a préféré prendre sa voiture personnelle avec son mari pour défendre sa vision de la famille.



Un cortège composé de familles nombreuses avec poussettes, de prêtres en soutane ou en clergyman, de jeunes religieuses. Les élus étaient reconnaissables à leurs écharpes tricolores à l’instar de Maxence Henry, adjoint au maire d’Angers pour qui cette PMA pour toutes relève du paradoxe écologique.Une présence remarquée par les élus d’opposition au conseil municipal d’Angers, via notamment une interview vidéo qu’il a donné au journal La Croix. Sur twitter, Sylvia Camara-Tombini (PS), interpellant le maire divers droite Christophe Béchu, s’étonnait de la présence de son adjoint à cette manifestation ceint d’une écharpe tricolore : « J’aimerai bien avoir l’avis de Christophe Béchu sur le fait que son adjoint Maxence Henri manifeste avec son écharpe tricolore ? Représente-il les Angevins ? Certainement pas en ce qui me concerne ! ». Le député du Maine-et-Loire Mathieu Orphelin (Libertés et Territoires) s’est lui aussi fendu d’un tweet à son encontre : « Pourquoi le port de l'écharpe de maire à la manifestation anti PMA pour toutes ? Vous y représentiez la mairie d'Angers ? Vous aviez délégation ? ».En effet, le code général des collectivités, selon les articles L.2122-17 et L.2122-18 prévoit que l’adjoint arbore l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent lorsqu’il remplace ou représente le Maire.Etait-ce le cas ? Le 1er édile n’a pas répondu à cette question laissant Maxence Henry plaider la méconnaissance du code général des collectivités. « Merci de me permettre de découvrir ces Articles L2122-17 et 18 du CGCT dont j'ignorai l'existence. Je connais maintenant les règles du port de l'écharpe tricolore... » a-t-il tweeté ce matin.

La Manif pour tous a d’ores et déjà annoncé les prochaines dates de manifestation : 1er décembre, 19 janvier, 8 mars, 17 mai et 14 juin.

