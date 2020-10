Podcastine, premier podcast sur l'actualité de la Nouvelle-Aquitaine

Un nouveau podcast est lancé à Bordeaux sur l’actualité du Sud Ouest.

Il s’appelle Podcastine, nom tiré du mix entre le mot podcast et le mot chocolatine.

Ce podcast quotidien, à écouter tous les jours à 16h30, réunit plusieurs médias indépendants de Nouvelle-Aquitaine, Rue 89 Bordeaux, Far Ouest ou la radio La Clée des Ondes. Objectif : proposer un éclairage différent sur l'actualité du grand Sud-Ouest et faire de la pédagogie sur le métier de journaliste. On en parle avec celui qui a lancé ce nouveau média : le journaliste indépendant Jean Berthelot de la Glétais