POLARIS Formation est issu de la fusion au 1er janvier 2015 de deux instituts de formations, l’Institut d’Economie Sociale Familiale (IESF) et l’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives (IRFE).



Le pôle de formation, constitué par ces deux acteurs, offre aux jeunes et aux salariés du secteur de l’intervention sociale une grande diversité de formations allant du niveau CAP au niveau Master dans le cadre d’un Lycée Professionnel et d’un Lycée Technique sous contrat d’association avec l’Etat, d’un centre de formation professionnelle sous tutelle de l’Etat et de la Région.