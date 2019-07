Pôle de compétitivité Minalogic en route pour une phase 4 de labellisation

Le Pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique a été créé en 2005 en Auvergne-Rhône-Alpes. Baptisé MINALOGIC, il rassemble désormais plus de 400 adhérents (dont 350 entreprises).Et il est implanté sur 3 sites, à Grenoble, Lyon et Saint-Etienne.

586 projets labellisés plus tard, ce sont 881 millions d'euros de subventions publiques, et un investissement de R&D de 2,2 milliards d'euros qui ont été portés par MINALOGIC.

Après 14 ans d’existence, les pôles de compétitivité, comme MINALOGIC ont donc démontré leur rôle majeur dans la politique nationale d’innovation, en particulier au bénéfice des PME.

En juin dernier le Gouvernement,dans le cadre de la présentation des grandes orientations de sa politique d’innovation a lancé un appel à candidatures visant à labelliser des pôles de compétitivité pour une nouvelle phase de 4 ans .

MINALOGIC est donc en phase de dépôt de dossier pour cette nouvelle phase de labellisation.

Anne-Marie Vergnon a rencontré Fabien Soler, directeur du site MINALOGIC de Saint-Etienne. Il évoque les actions du Pôle en Loire et Auvergne, aux côtés des entreprises et des laboratoires de recherche , qui innovent pour se développer.

C'est "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire" sur RCF



