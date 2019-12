Pôle Emploi - 7 janvier 2020 à 19:30

Afin d’accomplir sa mission de service public, Pôle emploi développe une offre de services personnalisés destinés aux demandeurs d’emploi et entreprises, fondés sur son expertise approfondie du marché du travail en France. Consultez 6 les missions essentielles de Pôle emploi, premier acteur du marché du travail en France. Les services en ligne Pour consulter les offres d’emploi et de formation, les aides à l’embauche, créer et publier son profil de compétences et générer un CV, s’inscrire ou se réinscrire comme demandeur d’emploi et découvrir tous les services en ligne, rendez-vous sur pole-emploi.fr En Bourgogne-Franche-Comté, retrouvez sur le portail régional l’actualité emploi, orientation et formation des territoires et les contacts directs des équipes entreprises ici. Que vous soyez à la recherche d’un emploi, d’une formation ou tout simplement d’informations sur le marché du travail local, découvrez les pages Facebook des agences locales animées par des conseillers.