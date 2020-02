Pôle Emploi accompagne 311 000 demandeurs d'emploi sur les Pays de la Loire

Pour 2020, des changements sont à prévoir pour ces personnes qui recherchent un emploi. Fini l'entretien individuel lors de l'inscription à Pôle Emploi. A l'avenir, le nouveau chercheur d'emploi participera à une journée entière d'inscription et d'information. Un conseiller indemnisation sera également attribué à chaque demandeur d'emploi.



Et du côté des entreprises recruteuses, Pôle Emploi s'engagera à proposer des candidatures plus rapidement. Les détails avec Alain Mauny, le directeur de Pôle Emploi en Pays de la Loire. Il est interrogé par Antony Torzec.