> La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées se termine. Ce jeudi à Blois, un forum avait lieu place Louis XII pour mettre l'accent sur les compétences développées de la scolarité jusqu'au travail.

> Opération conjointe de contrôle ce mercredi des forces de l'ordre dans le Loir-et-Cher. Plus d'une cinquantaine de policiers et de gendarmes était sur le bord des routes pour se faire voir et lutter notamment contre les cambriolages.