Politique Agricole Commune : une nouvelle PAC qui peine à convaincre

C’est une réforme qui est loin de faire l’unanimité : les nouveaux contours de la politique agricole commune (PAC) inquiètent plus qu'ils ne rassurent.

En France, 26 millions d’hectares bénéficient des aides de la PAC. La nouvelle mouture devrait s’orienter vers une agriculture plus verte. Mais pour les acteurs du bio, les nouvelles aides seraient insuffisantes. Pire, elles iraient même jusqu’à les pénaliser. Du côté des exploitants industriels, ce n’est pas beaucoup mieux : ils craignent une baisse de leurs primes.



C’est d'ailleurs ce constat qui a amené 1 500 d’entre eux à manifester au pied du parlement européen en avril dernier.



Retour sur les changements et enjeux de la nouvelle PAC avec l’eurodéputé Benoit Biteau du Groupe des Verts/Alliance libre européenne.