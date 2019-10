Alain Carignon, à nouveau candidat à la mairie de Grenoble

Alain Carignon, maire de 1983 à 1995, président du conseil général de l’Isère de 1985 à 1996, ministre de l’Environnement en 1986 et de la Communication en 1993, avant sa lourde condamnation en 1996, brigue une nouvelle fois les suffrages des Grenoblois dans la perspective des scrutins des 15 et 22 mars prochains. Il répond aux questions de Philippe Gonnet, Pierre Guerry et Henri Oberdorff