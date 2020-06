Alençon, quatre candidats pour un fauteuil.

L'ancien maire PS, puis député, Joaquim Pueyo est arrivé en tête des suffrages le 15 mars avec près de 35% des voix.

Derrière lui, la candidate de la droite et du centre Sophie Douvry arrive en seconde position (23%) devançant le maire sortant, Emmanuel Darcissac ( 20%) apparenté la République en Marche.

Fermant ce quatuor, Pascal Mesnil, "Pour une gauche écologique et solidaire", rassemble la gauche de la gauche et les écologiste. Avec presque 16% des voix, ce directeur d'école, crée la surprise. Sa présence au second tour, ainsi qu'une abstention très importante au premier tour (63%) et donc d'hypothétiques réserves de voix disponibles, permettent à chacun d'espérer.

D'où une fin de campagne particulièrement tendue.

Chacun des candidats a bien voulu répondre aux questions de la rédaction de RCF Orne.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00 Les invités de la rédaction locale Joaquim Pueyo candidat au second tour des élections municipales d'Alençon En savoir plus

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00 Les invités de la rédaction locale Emmanuel Darcissac, un maire relancé par la crise En savoir plus

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00 Les invités de la rédaction locale Sophie Douvry candidate au second tour des élections municipales d'Alençon En savoir plus