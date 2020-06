Avec 31,87% des suffrages, la liste générations Allauch de Lionel de Cala est arrivée en tête. Mais la quadrangulaire prévue dans la ville au nord de Marseille ne sera qu'une triangulaire. Et ça change la donne. Nous avons rencontré le candidat pour parler de son programme et de sa vision après le confinement. Santé, commerce et logement sont abordés dans cet entretien.