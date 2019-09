André PARTHENAY, conseiller municipal d’Audun-le-Tiche

André PARTHENAY, vous avez 64 ans, vous appartenez au Parti Socialiste, vous êtes Conseiller municipal d’Audun-le-Tiche et Président de la Communauté de Communes du Pays-Haut et du Val d’Alzette.

L’un des défis à relever a été de changer l’image de cette région autrefois sinistrée, et cela a pris du temps. Il a fallu valoriser ses atouts tels que l’environnement avec la mise en valeur des espaces verts et la transition énergétique, la culture avec la désignation d’Esch-sur-Alzette comme capitale européenne de la culture en 2022 qui concernera le sud luxembourgeois et le nord lorrain et enfin prendre toute la mesure de la situation frontalière de ce territoire dont l’avenir se construira à l’échelle européenne avec le Luxembourg.