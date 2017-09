Auvergne-Rhône-Alpes: la solidarité fait débat en Assemblée plénière

L'assemblée plénière du conseil régional a débattu sur plusieurs points. La politique de solidarité voulue par Laurent Wauquiez appelées "Région Solidaire" a reçu plusieurs critiques de la part de l'oppositions notamment des groupes SDEA (Socialistes, Démocrates, Ecologistes et Apparentés) et RCES (Rassemblement citoyen écologique et solidaire) . Selon Monique Cosson, président du RCES, "le terme de Région Solidaire est un oxymore".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

D'autres opposants accusent Laurent Wauquiez de faire de la "solidarité sélective" en tournant le dos à certaines causes, notamment celle des demandeurs d'asile. Une accusation que balaye le président de la Région.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Parmis les autres décisions budgetaires, Laurent Wauquiez a annoncé investir dans les lycées avec un "plan Marshall" de 1,5 milliard d'euros pendant le quinquennat pour réhabiliter les établissements dégradés.