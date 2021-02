Avec Belkhir Belhaddad, député de la 1ère circonscription de Moselle

Très actif sur les dossiers liés au sport, au social, ou à la diversité, le député élu sous l'étiquette « En Marche » passe en revue son parcours et l'actualité.



Ancien adjoint au Maire socialiste à Metz avec l'équipe de Dominique Gros, il défend aujourd'hui avec force le bilan du gouvernement, y compris sur la gestion de la crise sanitaire. Il répond aux questions de Roger Cayzelle et Cédric Rouillon et met quelques sujets à l'honneur : le projet de loi confortant les principes républicains ou encore le projet de formation des soignants cofinancé par le Luxembourg et la France.