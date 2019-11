Béatrice AGAMENNONE, Adjointe au Maire de Metz

Entrer en politique ? Cela ne vous avait pas vraiment effleuré l’esprit jusqu’à votre rencontre avec un certain Dominique GROS qui vous proposera, bien que n’appartenant pas au Parti Socialiste, de rejoindre son équipe municipale. Ce sera chose faite aux élections de 2014, vous figurerez bien sur sa liste sous l’étiquette « société civile ».

Si, depuis votre retour à Metz en 2006, vous vous étiez beaucoup investie dans les associations et les comités de quartiers, votre vie politique commence ce soir de mars 2014 avec la réélection de Dominique GROS.

Les élections municipales pour 2020 à Metz sont pleines de surprises et de rebondissements et vous allez nous en parler dans un instant.