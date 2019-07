Best of: Cédric GOUTH, Maire de Woippy.

Roger CAYZELLE et Arlette PERGENT, accompagnés de Aziz MEBARKI, Directeur du magazine l’Estrade et du journal Bonne Terre



Le jeune Maire de Woippy, élu depuis 2014, s’exprime sur des sujets touchant à l’actualité locale, nationale et internationale. Il commente notamment le mouvement des Gilets Jaunes et ses conséquences, les mesures annoncées par le Président de la République pour faire face à la crise ou encore le terrorisme qui a resurgi dans nos vies. Mais en cette période de fêtes, il tient à mettre l’accent sur les belles réalisations de sa commune, de l’application qui vient d’être mise en place à l’inauguration de la nouvelle crèche, en passant par les animations de Noël dans sa commune.