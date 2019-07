Best of: Gilbert Krausener, vice-président de Metz Métropole

Roger CAYZELLE et Arlette PERGENT, accompagnés de Jean-Louis BAUDOUX,

s’entretiennent avec Gilbert KRAUSENER, Conseiller municipal délégué à la

gestion patrimoniale, à la gestion locative et à l’action foncière, Vice-Président de Metz Métropole en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Gilbert KRAUSENER a été pendant de longues années chercheur à l’IRSID, centre de recherche placé désormais sous la responsabilité d’ArcelorMittal. Il a représenté la CGT au CESEL (Conseil économique, Social et Environnemental de Lorraine) et a rédigé des rapports qui ont fait autorité. Aujourd’hui, au sein du Conseil municipal et à Metz Métropole, la parole de cet homme de réflexion et d’action est importante.

Au cours de cette émission, il apporte avec enthousiasme et passion sa vision de l’actualité nationale, régionale et locale.