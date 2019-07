Best of: René DROUIN, maire de Moyeuvre-Grande

Roger CAYZELLE et Arlette PERGENT reçoivent René DROUIN, maire de Moyeuvre-Grande, ancien député, ancien conseiller régional, ancien conseiller général.



René DROUIN, membre du parti socialiste, s’intéresse de près à l’actualité locale, nationale et internationale. Il commente la politique d’Emmanuel Macron et de son gouvernement. Il s’exprime notamment sur le Grand Débat qui arrive à son terme et s’explique sur quelques unes des 12 propositions qu’il a faites. Sur le plan local, il donne son avis sur la région Grand Est et sur la place que l’Alsace y occupe. Très attaché à sa commune dont il est le maire sans discontinuer depuis 1983, il décrit les réalisations qui ont été faites à Moyeuvre-Grande, notamment en terme d’urbanisme dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville.