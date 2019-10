Cédric GOUTH, maire de Woippy

C’est à Metz, au Lycée Fabert que vous avez effectué vos études secondaires à l’issue desquelles vous avez intégré l’école de commerce de Nancy, l’ICN. Mais ces études de commerce, auxquelles manquait pour vous la dimension humaine, ne vous ont pas apporté ce que vous recherchiez, et vous avez complété votre cursus par un DESS Direction et Gestion des Ressources Humaines.

Vos diplômes en poche, vous travaillez quelque temps dans l'automobile puis au Luxembourg dans un Cabinet d’Audit spécialisé dans le développement et la restructuration des entreprises.

En 2017, nouvel événement : François GROSDIDIER, également sénateur, est frappé par le cumul des mandats et doit renoncer à son fauteuil de maire. Pour employer une expression à la mode, je dirai que les planètes sont alignées alors pour vous puisque c’est vous le benjamin de la liste, le novice en politique qui devenez le premier magistrat de cette commune, l’une des plus importantes de Moselle qui atteindra bientôt 15 000 habitants.

Conscient de la tâche qui vous attendait, vous avez même quitté toutes vos activités professionnelles pour vous consacrer entièrement à la ville de Woippy.

Ainsi, depuis deux ans, petit à petit, tout en douceur et dans le respect du travail accompli par votre prédécesseur, vous imprimez votre marque.