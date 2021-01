Christophe Arend, le député sans frontière

Jeune, européen et passionné de la relation fronco-allemande, le député de la sixième circonscription de la Moselle a su trouvé une place particulière dans le paysage politique local.



Le couple fronco-allemand face à la crise, l'Alsace, la Moselle et tiraillements institutionnels : Christophe Arend répond aux questions de Roger Cayzelle et Arlette Pergent. Il revient également sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Avec la participation d'un grand témoin, Bruno Théret du Conseil Economique et Social de la Grande Région Transfrontalière.