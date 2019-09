Communiqué de Marc Vuillemot, maire de la Seyne-sur-Mer

"Ma seule position publiquement exprimée l’a été en 2008 et renouvelée en 2014. Elle était, en substance : « Mon intention est de ne pas m’engager au delà de deux mandats, dans l’hypothèse où je serais élu ». Ce vœu d’un nécessaire renouvellement, traduisant une vision de la vie démocratique locale rompant avec les « baronnies » qui peuvent exister ça et là, demeure un objectif important de tous les républicains progressistes.

A ce jour c’est donc cette seule position qui prévaut. Et c’est celle que j’exprime à ceux qui me questionnent. Je suis néanmoins à l’écoute de nombre de mes concitoyens, dont certains ne sont pas de ma sensibilité, qui me sollicitent pour que je la reconsidère, estimant que j’incarne une capacité de rassemblement utile à notre commune. J’attends aussi les avis des acteurs politiques, dont les diverses composantes de la gauche et de l’écologie avec lesquels je partage les responsabilités municipales depuis 2008. L’heure n’est donc pas encore à la décision, mais à la poursuite du travail d’un mandat qui ne dure pas cinq ans et demi, mais bien six ans. Les Seynois seront bien évidemment les premiers informés en temps voulu."

Marc Vuillemot

Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée