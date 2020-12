A contre-emploi - 27 décembre 2020 à 17:00

Tous les jeudis à 11h00 Tous les dimanches à 17h00

Députés, maires, sénateurs, conseillers départementaux : et si on les prenait à contre-emploi ? Qui se cache derrière une personnalité politique ? Quelles sont ses valeurs, ses passions et comment sa vie publique en est-elle imprégnée ? C'est l'objectif de cette émission !