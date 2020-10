Couvre-feu : en PACA cinq des six départements concernés dès vendredi soir minuit

Le couperet est tombé. Les Alpes -Maritimes, le Var, le Vaucluse et les Hautes-Alpes sont désormais en rouge écarlate sur la carte. Un passage en alerte maximale qui entraîne un durcissement des restrictions, à commencer par le couvre-feu. Voici ce qui change.

Interdiction de sortir à partir de vendredi soir à minuit, puis de 21h à 6h du matin. Sauf exceptions très précises : cinq motifs permettent une dérogation, qui doit être justifiée au moyen d'une attestation semblable à celle utilisée pendant le confinement : des raisons professionnelles, médicales, familiales ou pour porter assistance à un proche en situation de dépendance, pour prendre un avion ou un train après 21h ( billet à l’appuie, bien sûr et enfin pour promener son animal de compagnie, près du domicile.

Fermeture de nombreux sites

Le passage en alerte maximale est aussi synonyme de fermeture de nombreux sites. Les bars bien sûr. Mais aussi les salles de sports, les salles de jeux, les piscines qui devront fermer de jour comme de nuit.

Les grands événements comme les salons , les foires, les fêtes foraines, eux, devront être annulés. Quant aux restaurants, ils peuvent rester ouverts entre 6h et 21h, à condition d'appliquer le protocole sanitaire renforcé.

Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce durcissement des mesures doit porter ces fruits d'ici 15 à 18 jours. En attendant, en plus de ces nouvelles mesures, celles qui valent partout en France s'appliquent aussi dans la région : l'interdiction de rassemblement de plus de six personnes sur la voie publique, l’interdiction des fêtes, et l'encouragement au télétravail.