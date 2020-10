De Fouquet à Fillon : les grands assassinats judiciaires

Rencontre avec l'ancien juge d’instruction Didier Gallot,qui dans un essai historiquement et solidement étayé, fort de son expérience de magistrat et de sa formation d’historien, se livre à une démonstration de ce qu'il considère comme un "assassinat judiciaire et médiatique" de François Fillon. Emission enregistrée dans le cadre du salon du livre de la Flocellière