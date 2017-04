[DOSSIER] Le sens de la politique

A l'approche des scrutins présidentiel et législatifs, la Conférence des évêques de France a publié un texte "Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique". Dans cette émission, Julien Urgenti et ses invités s'interrogent sur la notion de démocratie participative.



la démocratie participative?

"Le partage et l'exercice du pouvoir, fondé sur la participation et la prise de décision des citoyens". Pour Loïc Graber, adjoint au maire déléhgué à la démocratie participative c'est un peu plus que cela. "Il distinguer ce qui relève de la participation citoyenne (...) de la démocratie participative c'est-à-dire comment les citoyens sont associés à la prise de décision." Au niveau local, les conseils de quartier sont un des acteurs de la démocratie participative reconnaît Cédric Rousset président du Conseil de Vaise. "Un exemple concret c'est la réalisation par le conseil d'un livret sur la mémoire des ouvrières de Vaise."



"Accepter de perdre pour gagner ensemble"

Pour que la démocratie participative fonctionne, "Il faut faire le pari du débat, souligne Luc Champagne, et une des difficultés, c'est d'ailleurs ce que les évêques rappellent dans leur texte, le débat n'existe plus ou se limite à une addition de paroles. (...) La culture du compromis est importante, savoir accepter de perdre pour que nous gagnions ensemble, c'est le meilleur chemin vers la décision qui devienne mienne!" Mais pour tout cela il faut aussi de la formation, explique Loï Graber. "Il faut une culture commune pour tendre vers cela, or celle-ci est assez peu présente."



utiliser les outils numériques

A Lyon, le laboratoire Erasme, un service de la Métropole de Lyon, met en pratique cette démocratie participative à l'aide des nouvelles technologies. "Les technologies numériques transforment nos façon d'apprendre, d'échanger... on se saisit de cette vague de transformation pour travailler ensemble" décrypte Yves-Armel Martin. Il s'agit donc d'identifier ces nouvelles façons de travailler, de les faire émerger et de les utiliser de façon particiatives. Dernier exemple, Edumix dans un collège de Vénissieux, avec une centaine de volontaires qui ont cherché et inventé le collège idéal. "Le fait de devoir faire est une autre sorte de débat, on est face à des objets concrets, on est obligé de se déplacer par rapport à nos représentations!" Internet et les nouvelles technologies - notamment avec l'open source - ont habitué aussi une partie de la population à la culture du partage, souligne Yves-Armel Martin qui reconnaît aussi qu'il y a une part d'éducation sur ces sujets pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions.



A Vaise, comment rassembler sur un sujet?

Dans un conseil de quartier, les problématiques sont peut-être différentes d'un espace à l'autre, mais le conseil garde le souci de l'interêt général. "Si on raisonne petit bout par petit bout on n'est plus un conseil de quartier" alerte Cédric Rousset qui cite l'exemple d'un banc installé sur une avenue. Alors, quelle échelle pour la démocratie participative? "La proximité, répond Luc Champagne, l'image de ce banc. Mais si on travaille sur les transports il faudra de l'interconnexion. Une des pistes proposées par les évêques c'est la pédagogie, on ira vers des questions qui seront partagées ensuite."

Une émission présentée par Julien Urgenti



