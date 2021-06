Elections départementale : découverte du canton du Nord Gironde

Dans le cadre des élections départementales qui vont se tenir les 20 et 27 juin, zoom sur le canton de Nord-Gironde. Un canton de 26 communes et de 52 000 habitants, dont 1/5 vivant à Saint-André de Cubzac.

Sur le plan politique, les 2 conseillers sortants sont les socialistes Célia Monseigne et Alain Renard, ce dernier ne se représente pas. Ce canton est le seul en Gironde à ne voir se disputer que deux binômes : celui de la majorité départementale avec Célia Monseigne et Florian Dumas. En face, La candidate du Rassemblement National Edwige Diaz et le maire Divers Gauche de Gauriaguet, Alain Montangon.

Détails avec Violaine Attimont >>>>

