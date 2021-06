Elections départementales : découverte du canton de La Teste

1 canton pour seulement 2 communes. C’est la particularité de celui de la Teste-de-Buch. Avec les villes d’Arcachon et de la Teste-de-Buch justement, ce canton dénombre 38 000 habitants, dont les 2/3 vivent à la Teste de Buch.

Sur un plan politique, les conseillers départementaux sortants de droite Jean-Jacques Eroles et Yvette Maupilé, ne se représentent pas. Et en lice donc, 4 binômes : les écologistes partis seuls sans l’appui de la majorité PS, la droite soutenue par Gironde avenir, le Parti Communiste et le Rassemblement National. On fait le point avec Violaine Attimont.

