Dans le cadre des élections départementales, pour élire les conseillers par canton, nous zoomons sur celui du Nord libournais. Il fait partie de ce grand arrondissement de Libourne.

Ce canton est formé de 38 communes, et compte presque 50 000 habitants. Sur un plan politique, les conseillers sortants sont les socialistes Michelle Lacoste et et Alain Marois, ce dernier ne se représente pas.

On fait le point avec Violaine Attimont.

