Elections départementales : découverte du canton du Nord Médoc

Dans le cadre des élections départementales, zoom aujourd’hui sur le canton du nord médoc qui compte 41 000 habitants et seulement 50 par km². Avec ses 28 communes, il est le moins densément peuplé. Il comprend la sous-préfecture de Lesparre-médoc.

Sur le plan politique, les deux conseillers sortants sont Sonia Colemyn, ex "Debout La France", aujourd’hui ralliée au "Mouvement de la ruralité", et Grégoire de Fournas, du "Rassemblement national".

Pour cette éléction 5 candidats se présentent. Détails avec Violaine Attimont.

