Elections départementales : découverte du canton du Sud Gironde

Nous mettons cap au sud entre Sauternes et Captieux, dans le canton du sud Gironde. C’est le plus vaste canton du département, où vivent 40 000 habitants répartis dans 50 communes, dont la sous-préfecture de Langon.

Sur le plan politique, les conseillers départementaux du canton sont les socialistes Isabelle Dexpert, maire de Bazas et Jean-Luc Gleyze, le président sortant du département. Ils repartent en lice avec en face d’eux, deux adversaires de droite.

On fait le point avec Violaine Attimont.

