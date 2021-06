Pour notre troisième et dernière table ronde, nous posons aujourd'hui nos studios à Néris les Bains sur la terrasse du Grand Café.

Pour débattre 4 candidats : Pierre Motet (DVG), Pierre Guillaumin (LFI), Jacques Chanudet (gauche et écologistes réunis), et Christian Chito (URB).

Et pour les interviewer, Eva Simmonot de la Semaine de l’Allier et Jonathan Verrier, de Radio Coquelicot.

Parmi les sujets abordés, la santé, la transition écologique et numérique ou encore le thermalisme.