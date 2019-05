Élections européennes : analyse des résultats

Le Rassemblement national remporte donc les élections européennes. La liste portée par Jordan Bardella arrive en tête avec 23,4% des suffrages. Le parti devance la liste La République en Marche qui récolte 22,3% des voix. Surprise de ce scrutin : Europe - Écologie Les Verts avec 13,4% qui se place en 3ème position.

Arrivent ensuite Les Républicains avec 8,5%, la France insoumise avec 6,3%, le Parti socialiste avec 6,1%, Debout la France avec 3,5%, Génération.s avec 3,2%, le Parti communiste avec 2,5%, l'UDI avec 2,4%, le Parti animalisteavec 2,18%, Urgence écologie 1,9%; l'Union Populaire Républicaine obtient 1,1%, Lutte ouvrière 0,7%, les Patriotes 0,6%, l'Alliance jaune 0,5%. Les autres listes sont elles en dessous des 0,5%.

La grande surprise du scructin c'est aussi la participation en forte hausse, plus de la moitié des Français se sont déplacés dans leur bureau de vote. Le taux de participation globale est estimé à 51,3% en France. Il a augmenté de 8,4 pts par rapport à 2014.

On écoute à ce sujet l'analyse d'Olivier Costa, Directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Bordeaux.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La Gironde a placé en tête la liste LREM avec 23,3% des voix, devant le Rassemblement Nationa qui compte un euro-député girondin : Jean-Paul Garraud, ex-LR, rallié à Marine Le Pen pour ce scrutin. Le RN qui a bénéficié d'un vote utile pour Edwige Diaz, Déléguée départemental du parti.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La liste d'Europe Ecologie-Les Verts a obtenu 13,4% des suffrages, devenant ainsi la première force de gauche de ces élections européennes, loin devant La France insoumise (6,31%) et le PS (6,18%). Les écologistes envoient ainsi 12 à 13 députés à Strasbourg et à Bruxelles, soit pratiquement autant que les deux autres formations de gauche réunies. On écoute Pierre Hurmic, consieller municipal écologiste à Bordeaux et à la métropole.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Notons également que la participation gagne plus huit points en Gironde, par rapport à l'élection européenne de 2014 : 53,8% en 2019, contre 45,3%, il y a cinq ans.