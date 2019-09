Eléctions municipales : qui pour succéder à Hubert Falco à Toulon ?

Sept mois et demi. C'est le temps qu'il reste avant de se rendre de nouveau dans les urnes. Prochaine échéance : les élections municipales. A Toulon, seuls deux candidats se sont officiellement déclarés pour l'instant, dont Cécile Muschotti. " Je veux faire entrer Toulon et la Métropole de plein pied dans le XXIe siècle ", avait affirmé la députée LREM après son investiture, en juin dernier. Quelques jours plus tôt, c'est le conseiller municipal du groupe de la gauche et des écologistes, Guy Rebec, qui avait annoncé sa candidature, en appelant " tous les individus qui se sentent concernés par le bouleversement du climat à se rassembler ". Un rassemblement qui semble bien se dessiner à gauche. En effet, " plusieurs partis ont déjà trouvé un accord ", confirme André De Ubeda. Lesquels ? " On espère pouvoir l'annoncer à la fin du mois ", explique celui qui s'était présenté avec l'étiquette du Parti Communiste en 2014. La France Insoumise " pourrait en faire parte " confirme Luc Leandri, l'un de ses représentants dans le Var, en précisant " mais on transigera pas sur notre programme ".

De son côté, le Parti Socialiste a nommé Magali Brunel comme " première socialiste ". Elle est donc chargée de mener la campagne. Sera-t-elle candidate ? Le PS prendra-t-il part une liste d'alliance ? Là non plus, la question n'est pas encore tranchée. Toujours à gauche, Lutte Ouvrière, espère bien s'aligner sur la grille de départ, "certainement avec Renée Defrance", déjà candidate en 2014.

Un 4e mandat pour Hubert Falco ?

Face à la gauche, la liste des Républicains pourrait de nouveau être menée par Hubert Falco. Mais le maire sortant ne s'est toujours pas prononcé. S'il décidait de se présenter, l’ancien ministre de Jacques Chirac briguerait alors un 4e mandat consécutif. Et il pourrait de nouveau être élu au premier tour, comme en 2008 et 2014, à un croire un sondage réalisé par le cabinet Elabe pour Var Matin.

S’ils n’ont pas encore annoncé leur candidat, plusieurs autres partis assurent qu’ils seront bien de la bataille. A commencer par le Front National qui espère surfer sur le bon score réalisé lors des élections européennes.

" Pour l’instant, on peaufine notre programme. Le nom du candidat sera annoncé dans les prochaines semaines ", explique Amaury Navaranne. Le conseiller régional peut-il être ce candidat ? " Ce n’est pas écarté ", répond celui qui est aussi membre du conseil national du parti. Toujours à droite de l'échiquier politique, le PCD, Parti chrétien démocrate, assure qu'il présenterait un candidat avec " une liste issue de la société civile ". En revanche, rien n'est encore décidé à Début la France. La section locale du parti de Nicolas Dupont Aignant pourrait soit participer à une liste de rassemblement des droites soit y aller seule. "Pour l'instant, on estime que c’est du 50 / 50".