Émission spéciale : élections municipales à Nancy

A l'occasion du second tour des municipales de Nancy le 28 juin prochain, Politiquement vôtre reçoit les deux candidats en lice a Nancy : Laurent Hénard maire sortant porte la liste Nancy Positive, liste soutenue par le mouvement radical, La République En Marche (LREM) et Les Républicains (LR), et Mathieu Klein, tête de liste Nancy en Grand soutenue par le Parti Socialiste (P) le PC et Europe Ecologie Les Vert (EELV).