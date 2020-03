Emission spéciale municipales en direct de Brindas

Dans le cadre des élections municipales RCF Lyon a fait le choix de s'éloigner de Lyon, de sortir de la Métropole et de poser ses studios au café Chez Colette à Brindas, aux pieds des Monts du Lyonnais,

Pour ce débat sur les élections municipales de Brindas, deux des trois candidats ont accepté de participer à notre émission :

Guillaume Giraud, candidat Les Républicains avec sa liste Brindas avec vous, et Patrick Bianchi, candidat divers centres avec sa liste Ensemble pour Brindas.

Le maire sortant Frédéric Jean, divers droites et sa liste Brindas, agir avec ambition pour l’avenir n’a pas souhaiter prendre part à ce débat.