Éric Etienne : "Les chiffres du Covid en Haute-Loire ne sont pas bons"

La Haute-Loire comme l'ensemble du pays est à un tournant de l'épidémie de Covid-19. Les indicateurs se sont dégradés ces deux dernières semaines. Pour autant, l'activité économique doit être absolument maintenue. L'arrêté concernant le doublement de la RN88 au niveau des villages du Pertuis et de Saint-Hostien et le vautour sont aussi des sujets de ce début d'autonme. Pour faire le point et répondre à ses questions Éric Etienne, le préfet de Haute-Loire est l'invité du quart d'heure politique.