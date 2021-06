Eva Sas: "Il faut faire confiance aux écologistes pour faire de l’écologie"

À l'approche des élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains, RCF donne rendez-vous à plusieurs figures des différents partis politiques en lice pour le scrutin. Ce vendredi 18 juin, Eva Sas, porte-parole d’Europe Ecologie Les Verts (EELV), est l'invitée de la Matinale RCF.

"Nous sommes une force montante"

Dans plusieurs régions, les listes écologistes et de gauche ne sont pas données favorites dans les sondages. Elles pourraient d’ailleurs avoir besoin de faire alliance notamment au second tour. Mais Eva Sas reste optimiste. "Je me rends compte que dans toutes les élections, les écologistes se décident la dernière semaine. Nous sommes une force montante. Les citoyens ont pris conscience de la nécessité de la transition écologique", affirme la porte parole d’Europe Ecologie Les Verts. "70% des solutions au dérèglement climatique sont au niveau local", ajoute-t-elle.

Les éoliennes, sujet clivant de la campagne

Un sujet s’est invité dans la campagne des élections régionales : les éoliennes. Les candidats du Rassemblement national sont vent debout contre ces dispositifs qui sont accusés de détruire le paysage. Mais pour Eva Sas, "il faut bien comprendre que nous avons besoin des énergies renouvelables". "Quand on a le choix dans les Hauts-de-France entre l’EPR [réacteur nucléaire, NDLR] que propose Xavier Bertrand et les éoliennes, nous choisissons les éoliennes. L'acceptabilité est la condition du succès", affirme la porte-parole d’EELV.

Relocaliser l’économie, favoriser les transports en commun et les mobilités douces. "Il faut faire confiance aux écologistes pour faire de l’écologie", assure Eva Sas. "Nous voulons la mettre en œuvre maintenant car nous n’avons plus le temps d’attendre", explique-t-elle. Selon la porte-parole d’EELV, la convention citoyenne pour le climat, c’est un très bel exercice démocratique. "C’est notre feuille de route."

Pour Eva Sas, "être écologiste c’est vraiment une vision du monde différente". "On a compris que les ressources du monde étaient limitées. [...] Si vous avez envie d’un monde de convivialité, de partage et de respect de l'environnement, il faut avoir le courage de voter écologiste", conclut la porte-parole du parti.