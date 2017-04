FranÃ§ois Baroin vise Matignon

Le maire de Troyes esquisse déjà l'après 2e tour, avec une alliance entre En Marche!, l'UDI et les Républicains. Et un gouvernement dont il deviendrait le Premier ministre.

Après la défaite de François Fillon dès le 1er tour de la présidentielle, la droite se réorganise. Et voit plus loin que le seul scrutin présidentiel, avec les deux tours de législatives des 11 et 18 juin 2017. "Il sera difficile pour un parti d'avoir la majorité", analyse Pierre Mathiot professeur à Science-Po Lille. Les partis devront donc composer pour former une coalition. "Quand François Baroin (LR) dit qu'il est prêt à devenir Premier ministre, ça n'est pas une surprise."

Le maire de Troyes "esquisse une alliance de gouvernement entre le mouvement En Marche !, l'UDI et les Républicains" poursuit Pierre Mathiot. Un gouvernement dont il prendrait la tête, condition nécessaire pour les Républicains.



Nicolas Sarkozy appelle à voter Macron

Dans un message sur les réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy qualifie de séisme politique la non qualification pour le second tour du candidat de la droite républicaine. L’ancien président appelle clairement à voter en faveur d’Emmanuel Macron. Il confirme enfin sa décision de se retirer de la vie politique active. Christian Estrosi, le président de la région PACA est allé plus loin en demandant au parti d’exclure tous ceux qui ne feront pas le choix très clair de faire voter Macron. Visé, son collègue d’Auvergne-Rhône Alpes, Laurent Wauquiez.