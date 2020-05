Gouvernement fédéral, faut-il de nouvelles élections ?

Il y a un an, jour pour jour, nous votions pour élire un nouveau gouvernement fédéral ? Un an plus tard, rien n’a bougé … faut-il organiser de nouvelles élections ? Flamands et francophones sont-ils encore capables de gouverner ensemble ? Pourquoi les partis politiques sont-ils autorisés à bloquer les institutions ? Faut-il les contraindre et instaurer, par exemple, un service minimum ? Les citoyens ont-ils pris l’habitude de vivre sans gouvernement fédéral, sont-ils lassés ou résignés ? Les négociations fédérales sont-elles relancées ? Ont-elles à présent plus de chances d’aboutir ?