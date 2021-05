Hors série #1. Sylvain Villaume

Dans Hors série nous allons à la rencontre de personnalités qui connaissent et qui aiment leur région, notre région, et qui ont accepté d’en parler librement

Nous évoquons leur parcours et mais nous allons surtout parler des lieux qu’ils ont aimé, et dans lesquels ils aiment se retrouver. Nous parlerons bien sûr de la Lorraine et de ses territoires de la façon dont nos invités la perçoivent et la défendent aujourd’hui.

Premier invité: Sylvain Villaume, journaliste, originaire des Vosges habitant Metz.