Hors série #3: Aziz Mébarki

Aziz Mébarki est le patron du journal l'estrade. Ancien prof, amoureux de la langue française, de la nature et des chiens. Né le 11 novembre 1968, date symbolique à double titre: quelques mois après mai 1968 mais aussi presque jour pour jour un an avant le décès du général de Gaulle, Aziz Mébaki est au croisement de ces deux époques. Une enfance à Morlange, un quartier un peu à l'ouest de Fameck où coule le Krebsbach. Souvenirs de sa Lorraine en compagnie d'Arlette Pergent et de Roger Cayzelle