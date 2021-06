Hors Série #5 : Alicia Hiblot

Aujourd'hui dans hors-série, nous allons à la rencontre de Alicia Hiblot, animatrice et chanteuse, férue de culture et de musique.



Alicia Hiblot est notamment associée à la télévision et à ses émissions sur Mirabelle TV aujourd'hui viaMoselleTV. Elle évoque ses rencontres, ses coups de coeur et ses projets, musicaux essentiellement.